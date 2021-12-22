Ведущие «НАШЕго Радио» вручили новогодние подарки детям социальных центров Серпухова

Ведущие «НАШЕго Радио» вручили новогодние подарки воспитанникам социально-реабилитационных центров подмосковного Серпухова. Миссия доставить предновогоднюю радость малышам, ради их счастливых детских глаз, была возложена на Александра Бона и Дмитрия Ленского.

Они посетили в Серпухове городской и районный социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Подарки для ребят собирали радиослушатели «НАШЕго Радио» со всех уголков страны. Воспитанники центров подготовили для ведущих творческий сюрприз, а после началась раздача подарков. Велосипед, трюковый самокат, развивающие наборы, гироскутер, конструкторы, телефоны, смарт-часы, планшеты, музыкальные колонки, наушники, одежда, обувь и много-много игрушек.

Праздничный сюрприз для воспитанников центров подготовила и редакция «НАШЕ Радио Серпухов». Сначала выступил настоящий волшебник, а с наступающим Новым годом всех поздравила Снегурочка. От Фонда Валентина Серова ребятам подарили альбомы и краски.

В течение месяца в рамках ежегодной благотворительной акции «Стань Дедом Морозом!» традиционно слушатели «НАШЕго Радио» выбирали письмо на сайте радиостанции и подарок для конкретного ребенка. Именной сюрприз доставлялся к нам в редакцию и ожидал своего вручения.

Благодаря НАШИм слушателям со всей России, каждый ребенок получил именно тот подарок, который просил на Новый год. «Мультимедиа Холдинг» и «НАШЕ Радио» выражают огромную благодарность всем неравнодушным, кто принял участие в акции «Стань Дедом Морозом!» и подарил в Новый год радость детишкам: Денис, Марина О., Иванна А., Олег К., Вячеслав, Ксения Б., Александр Б., Ирина М., Антон М., Вадим И., Олеся К., Сергей И., Татьяна К., Альбина Г., Илья К., Максим М., Роман Д., Дарья, Максим Л., Любовь М., Анна М., Анастасия И., Ян З., Екатерина К., Елена М., Алексей М., Татьяна, Светлана К., Кирилл А., Павел С., Анна И., Ольга Б., Анна С.

