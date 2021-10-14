«Ведро воды на квадратный метр»: в Москву придет циклон «Балканец»
Москву в четверг ожидают ливневые дожди, которые принесет в столицу циклон «Балканец». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
По словам синоптика, активный циклон с «полчищами дождевых туч» спровоцирует в столичном регионе выпадение до 20% месячной нормы осадков.
«Грубо говоря, ведро воды на квадратный метр», — добавил Тишковец.
Метеоролог отметил, что «Балканец» всегда приносит аномальное количество осадков. Дожди в Москве ожидаются во второй половине дня. Вечером осадки станут интенсивными и ливневыми, кроме того, синоптик предупредил об ухудшении видимости.
Ранее Тишковец сообщил, что первый мокрый снег может выпасть в Москве в 20-х числах октября, напоминает РИА ФАН. Кроме того, небольшая вероятность таких осадков есть в отдельных районах Центральной России.
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