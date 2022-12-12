Ведьма Полынь объяснила, почему нельзя ввести уголовную ответственность за порчу

Следователи не смогут доказать, что на человека была наведена порча, заявила основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано на медицине традиций, ведьма Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«На сегодняшний день нет уголовной ответственности за порчу или энергетические воздействия. Если я возьму фотографию человека и сделаю какие-то манипуляции, человек может об этом даже не знать, и завтра его не будет. Соответственно, никаким образом это регулировать невозможно, поскольку это нельзя доказать, если это не выставлено в открытый доступ», - отметила она.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что будет готовить законопроект об уголовной ответственности для колдунов и целителей-мошенников.

