Ведьма Полынь: История с Жанной Фриске – это порча
По ее словам, звезды наводят друг на друга порчи из-за конкуренции.
Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано на медицине традиций, ведьма Алена Полынь в пресс-центре НСН заявила, что звезды готовы платить большие деньги, чтобы избавиться от конкурента на сцене.
«Смертные исходы часто случаются, любые магические манипуляции подразумевают и смертельные исходы, если они сделаны непрофессионально. Потому что многие ритуалы проводятся на кладбище, включая привороты. Но такие случаи возможны в любой области, включая хирургию и так далее. Допустим, история с Фриске – это в чистом виде порча. Они друг на друга наводят порчи, чтобы убрать кого-то со звездного олимпа, люди готовы платить за это большие деньги», - отметила она.
Зачастую маги и целители наносят непоправимый ущерб здоровью граждан, иногда речь идет о летальных исходах, заявила ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
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