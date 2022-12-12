Ведьма Полынь: История с Жанной Фриске – это порча

Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано на медицине традиций, ведьма Алена Полынь в пресс-центре НСН заявила, что звезды готовы платить большие деньги, чтобы избавиться от конкурента на сцене.

«Смертные исходы часто случаются, любые магические манипуляции подразумевают и смертельные исходы, если они сделаны непрофессионально. Потому что многие ритуалы проводятся на кладбище, включая привороты. Но такие случаи возможны в любой области, включая хирургию и так далее. Допустим, история с Фриске – это в чистом виде порча. Они друг на друга наводят порчи, чтобы убрать кого-то со звездного олимпа, люди готовы платить за это большие деньги», - отметила она.

Зачастую маги и целители наносят непоправимый ущерб здоровью граждан, иногда речь идет о летальных исходах, заявила ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

