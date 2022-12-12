Ведьма Полынь: 90% магов являются мошенниками

Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано на медицине традиций, ведьма Алена Полынь в пресс-центре НСН заявила о подавляющем числе мошенников среди магов.

«В моей ассоциации нет людей, которые обманывают других людей. У нас помощь онкологическим больным оказывается только совместно с официальной медициной. Магия всегда существовала и будет существовать. Люди обращаются, значит помогает. Среди 100 человек будет процентов 90, к сожалению, мошенников, от этого никуда не деться», - отметила она.

Зачастую маги и целители наносят непоправимый ущерб здоровью граждан, иногда речь идет о летальных исходах, заявила ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

