Ведьма отсудила у Милонова один рубль
Алена Полынь подала в суд на депутата за оскорбления в ее адрес.
Онователь ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в пресс-центре НСН рассказала, что выиграла суд против депутата Госдумы Виталия Милонова, но попросила только рубль.
«Он меня оскорблял, назвал людоедкой, сказал, что я мошенница и так далее. Мы подали в суд, официальный. Если в ведьмин суд, он бы с нами сейчас бы не общался. Суд постановил, что он был не прав и Виталий должен мне рубль. Пользуясь случаем, я бы хотела сказать, что рубль надо отдать, я просила только рубль», - отметила она.
Проблема реабилитации «ведьм» поднимается во многих странах Европы. Появившееся в новостях сообщение о реабилитации почти 4000 ведьм Бельгии, казненных более 300 лет назад взбудоражило и российских колдунов. Тут же начали появляться петиции о реабилитации магов в России.
Напомним, что в Европе это уже не первый случай, например, ранее в Бельгии реабилитировали «последнюю» ведьму, а в декабре 2020 года католическая церковь немецкого города Эйхштетт в Баварии извинилась за казнь сразу 400 «ведьм».
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