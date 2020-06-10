Вечно пьяный. Главный нарколог Минздрава рассказал о проблеме Ефремова

Главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн рассказал, что, когда встречался с актёром Михаилом Ефремовым, тот всегда был в состоянии алкогольного опьянения.

Как подчеркнул в эфире Первого канала специалист, вина в этой ситуации ложится и на многочисленную семью актёра, потому что они должны бить тревогу. Брюн подчеркнул, что актёру вполне можно был бы помочь, если бы родственники забили своевременно тревогу. По словам специалиста, существуют процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя и прохождению лечения, отмечает РИА фАН.

Вечером в минувший понедельник Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в микрогрузовик «Лада» на Смоленской площади. Актер не пострадал, однако второй водитель Сергей Захаров умер в больнице. В крови актёра были обнаружены не только алкоголь, но и следы наркотических средств.

Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Сам Михаил Ефремов полностью признал свою вину.

