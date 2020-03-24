Вдову покойного солиста «Иванушек» Яковлева выселят из его квартиры

Адвокат наследников Яковлева в настоящее время занят получением исполнительного листа, что позволит приставам заняться выселением женщины. При этом отмечается, что судебную тяжбу за квартиру Куцевол проиграла, сообщает сайт KP.Ru

Квартира Яковлева в доме на Дербеневской набережной в Москве оценивается в 20 миллионов рублей. Еще в ноябре 2019 года Куцевол дали месяц на то, чтобы съехать. Однако она отказалась это делать.

Куцевол не состояла с Яковлевым в официальном браке. Согласно завещанию артиста, недвижимость отошла актеру Роману Радову, сообщают Дни.ру

