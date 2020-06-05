ВДНХ приглашает отметить День русского языка онлайн
Главная выставка приглашает посетить День русского языка. Обычно от проводится 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Онлайн-мероприятия будут доступны на официальном сайте ВДНХ и на страницах выставки в соцсетях а также в Instagram центра «Слово», на YouTube-канале и страницах «Москвариума».
Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, праздничную онлайн-программу на ВДНХ подготовили центр славянской письменности «Слово», «Москвариум» и выставка «Робостанция».
Также она отметила, что москвичей и других россиян ждут интерактивный мастер-класс по каллиграфии и, конечно, чтения бессмертных произведений лександра Сергеевича Пушкина», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Напомним, что в 2010 году ООН учредила День русского языка, а в 2011-м этот день стал в РФ государственным праздником.
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