ВДНХ представила новые прогулочные маршруты для посетителей

Для посетителей ВДНХ разработали несколько новых тематических прогулочных маршрутов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Один из таких маршрутов - «ВДНХ в цветах», выбрав который, гости прогуляются по тенистым аллеям и увидят цветущие клумбы. Как сообщается на сайте мэра Москвы, этот маршрут проходить по Центральной аллее, скверам Юннатов и Латвийскому, Мичуринскому саду и ландшафтному парку, заканчиваясь в Минском сквере.

Для любителей селфи придуман маршрут «За вдохновением». Он составлен таким образом, чтобы посетители смогли сфотографироваться на фоне достопримечательностей ВДНХ, таких как «Дружба народов», аллея Космонавтов, цветники «Большая картина полей» и площадь Промышленности, на которой установлен макет ракеты-носителя «Восток».

Ещё одна «новинка» этого сезона — маршрут «Природный мир ВДНХ», являющийся самым насыщенным: он охватывает 18 локаций. Двигаясь по нему, гости выставки увидят фонтаны Центральной аллеи, пройдут по воздушной экотропе, побывают на смотровой площадке в ландшафтном парке с видом на каскад Каменских прудов.

Кроме того, к этому сезону сотрудники выставки обновили два других прогулочных маршрута - «Знакомство с ВДНХ» и «Прогулка в тишине», отмечается в материале.

