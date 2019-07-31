ВДНХ подготовила обширную программу празднования своего 80-летия

С 1 по 4 августа на территории главной выставки страны пройдут мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею ВДНХ. Гостей встретят известные артисты, также они станут свидетелями красочного шествия и смогут попробовать национальные блюда стран СНГ, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

На 20 площадках пройдут больше полусотни праздничных мероприятий, в том числе концерты и театральные постановки, четыре проекционных шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое.

Главным событием станет концерт 1 августа, который начнется в 20:00. На сцене появятся Кристина Орбакайте, Валерия, Лолита, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители и другие артисты.

Для детей подготовлена специальная программа. С 11:00 до 21:00 на ВДНХ будут работать несколько детских площадок.

Ознакомиться с полной программой празднования можно на сайте ВДНХ.

