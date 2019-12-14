Вазелин в подарок получил нижегородский чиновник на школьной линейке

Глава Балахнинского района Нижегородской области Алексей Левкович получил в качестве презента баночку вазелина во время торжественного открытия школы, построенной с опозданием. Сувенир преподнес депутат Госдумы РФ, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, сообщает Лента.ru со ссылкой на Telegram-канале «Подъем».

Булавинов пояснил, что его подарок будет служить напоминанием главе района и подрядчику о трудностях при строительстве долгожданной школы, а также поможет им в преддверии инспекции губернатора Нижегородской области.

«Она им пригодится», — сказал Булавинов.