Вазелин в подарок получил нижегородский чиновник на школьной линейке

14 декабря 201916:46

Глава Балахнинского района Нижегородской области Алексей Левкович получил в качестве презента баночку вазелина во время торжественного открытия школы, построенной с опозданием. Сувенир преподнес депутат Госдумы РФ, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, сообщает Лента.ru со ссылкой на Telegram-канале «Подъем».

Булавинов пояснил, что его подарок будет служить напоминанием главе района и подрядчику о трудностях при строительстве долгожданной школы, а также поможет им в преддверии инспекции губернатора Нижегородской области.

«Она им пригодится», — сказал Булавинов.

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Левкович принял подарок, но в дальнейшем охарактеризовал поведение депутата как неадекватное и отметил, что нижегородский губернатор был в курсе обстоятельств задержки сдачи объекта.

Помощник Булавинова принес извинения за поведение депутата Госдумы.

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