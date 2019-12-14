Вазелин в подарок получил нижегородский чиновник на школьной линейке
Глава Балахнинского района Нижегородской области Алексей Левкович получил в качестве презента баночку вазелина во время торжественного открытия школы, построенной с опозданием. Сувенир преподнес депутат Госдумы РФ, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, сообщает Лента.ru со ссылкой на Telegram-канале «Подъем».
Булавинов пояснил, что его подарок будет служить напоминанием главе района и подрядчику о трудностях при строительстве долгожданной школы, а также поможет им в преддверии инспекции губернатора Нижегородской области.
«Она им пригодится», — сказал Булавинов.
Левкович принял подарок, но в дальнейшем охарактеризовал поведение депутата как неадекватное и отметил, что нижегородский губернатор был в курсе обстоятельств задержки сдачи объекта.
Помощник Булавинова принес извинения за поведение депутата Госдумы.
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