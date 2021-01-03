Ватикан принял отставку главы католиков Белоруссии Кондрусевича

«Архиепископ Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию», — говорится в сообщении.

Отставка Кондрусевича произошла 3 января – в день рождения архиепископа, которому исполняется 75 лет.

Напомним, архиепископ Кондрусевич стал митрополитом Минским и Могилевским в 2007 году, а с июня 2015 года занимает пост председателя Конференции католических епископов Белоруссии.

