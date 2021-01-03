Ватикан принял отставку главы католиков Белоруссии Кондрусевича

Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который возглавляет Конференцию католических епископов. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на радио Ватикана.

Глава белорусских католиков Кондрусевич сможет вернуться в страну

«Архиепископ Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию», — говорится в сообщении.

Отставка Кондрусевича произошла 3 января – в день рождения архиепископа, которому исполняется 75 лет.

Напомним, архиепископ Кондрусевич стал митрополитом Минским и Могилевским в 2007 году, а с июня 2015 года занимает пост председателя Конференции католических епископов Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
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