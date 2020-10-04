Вандал в костюме Халка повредил звезду Трампа в Голливуде

Вандал в костюме героя комиксов Marvel Халка разбил звезду американского лидера Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. Об этом портал TMZ сообщает со ссылкой на заявление полиции.

Девушка, очистившая звезду Трампа, стала объектом интернет-нападок

Происшествие произошло вечером 2 октября. Переодетый мужчина разрушил звезду Трампа с помощью кирки. Ущерб составил около 5 тысяч долларов.

Элемент Аллеи славы уже начали восстанавливать.

Личность вандала пока не установлена, полиция ведет его поиски.

Напомним, Трамп был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде в 2007 году за участие в шоу The Apprentice. Памятный знак многократно подвергался атакам вандалов.

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ФОТО: flickr.com
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