Вандал в костюме Халка повредил звезду Трампа в Голливуде

Происшествие произошло вечером 2 октября. Переодетый мужчина разрушил звезду Трампа с помощью кирки. Ущерб составил около 5 тысяч долларов.

Элемент Аллеи славы уже начали восстанавливать.

Личность вандала пока не установлена, полиция ведет его поиски.

Напомним, Трамп был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде в 2007 году за участие в шоу The Apprentice. Памятный знак многократно подвергался атакам вандалов.

