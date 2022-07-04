Вакцины встали у границы: Россия не заметит частичный уход фармкомпании MSD

Российский рынок не заметит пропажу из аптек вакцин фармкомпании MSD, заявил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее MSD объявила о прекращении поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита.

«Российский рынок не заметит частичный уход фармкомпании MSD. Выводится небольшой объем вакцин. Мы можем принимать это как политическое решение, но есть основания считать, что это больше экономическая история, чтобы снизить свои издержки», - считает Шуляк.

В 2021 году, по его словам, MSD поставила в Россию 24,7 тысяч упаковок вакцины против кори, краснухи и паротита, а за пять месяцев текущего всего 4,6 тысяч.

"Больше всего американский фармгигант поставлял вакцины против пневмококковых инфекций – 830 тысяч упаковок в прошлом году. В этом году поставлено 289,9 тысяч. Доля существенная, но есть другие импортные аналоги. Также компания поставляла вакцины против вируса папилломы человека. На российский рынок в 2020 году поступило 191 тысяча упаковок, а за 5 месяцев текущего года уже 170,6 тысяч упаковок", - привел статистику собеседник "Радиоточки НСН".

Ранее в Росздравнадзоре заверили, что на рынке есть достаточное количество российских вакцин для профилактики ветряной оспы и профилактики кори, краснухи и паротита.

