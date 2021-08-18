Вакцинация мигрантов от коронавируса начнется в Подмосковье

В Московской области организовали вакцинацию иностранных граждан от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) региона.

Кампания пройдет на базе Единого миграционного центра Московской области. Уже закуплено 100 тысяч доз российского препарата. Для проведения вакцинации используется оборудованное помещение с отдельным входом, в нем будут работать терапевты и медсестры.

Отмечается, что в сутки здесь планируется прививать до 1,5 тысячи иностранцев. В ГУРБ подчеркнули, что "это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вакцинация
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