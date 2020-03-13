Вадим Степанцов: «Идея хорошая, путь поганый!»

Сколько новых, интересных (порой - пугающе), доселе неведомых фактов или выдаваемых за факты историй из жизни первой женщины-космонавта узнали мы на этой неделе после того, как Валентина Терешкова выступила с инициативой обнулить президентские сроки для Владимира Путина! Где в них правда, а где вымысел, можно только догадываться, но очевидно одно: согласившись озвучить идею «обнуления», 83-летняя депутат Госдумы и генерал-майор авиации обнулила отношение к себе большинства даже далеких от политики людей, которые, однако, дураками отродясь не были. И предполагать, что они поверят в то, что Терешкова сама решила огорошить страну этой гениальной идеей, могут только оторвавшиеся от действительности люди. Вопрос, скорее, за кулисы: неужели не нашлось более подходящей кандидатуры на роль глашатая? Или хотя бы другого сценария, который бы не превращал в скверный анекдот идею оставления власти в тех же руках, что и сейчас? Народ и так бы ее проглотил – в отсутствии сколько-нибудь заметной оппонирующей фигуры. Народ у нас терпеливый – даже с пенсионной реформой смирился.

Идея-то хорошая, - заметил, комментируя в эфире НСН выступление Терешковой, лидер группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов. В рамках проекта «Музыканты о политике. Политики о музыке» НСН узнает мнение первых лиц политического Олимпа о событиях в музыкальном мире и дает возможность известным российским музыкантам высказать свое мнение об актуальных политических событиях. Исполнение «поганое», - продолжил собеседник НСН.

«Сама инициатива корявая. Идея правильная, а, как наши братья говорят, «путь поганый». Хотят как лучше, а получается как всегда».

От самой Валентины Терешковой, которую музыкант назвал «рабом лампы», ничего другого ожидать и не следовало. Вместе с тем, Вадим Степанцов весьма неодобрительно отозвался о тех, кто бросился поливать грязью Валентину Терешкову.

«Она – «раб лампы». Человек старой закалки. Партия приказала – надо, комсомол ответил – есть! Ничего удивительного. Другое дело, что «либералистическая общественность» начала вопить и поливать ее помоями… Похожи все наши «протестуны» на котяток, которые бегают за бантиком на ниточке, желая его порвать, а рвать надо того, кто дергает».

Последуем совету Вадима Степанцова: о Валентине Терешковой: aut bene aut nihil - или хорошо или ничего. Хотя у старика-поэта из Спарты было и продолжение: aut nihil nisi verum – ничего, кроме правды.

