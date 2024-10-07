В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ оппозиционер Дадин
Российский оппозиционер Ильдар Дадин, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции, сообщает RT.
Ранее он примкнул к Вооружённым силам Украины. В России оппозиционер был осуждён за неоднократные нарушения на митингах.
В Москве Басманный суд в декабре 2015 года приговорил его к трём годам лишения свободы, признав виновным по четырём эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчён до двух с половиной лет.
Ранее в зоне СВО ликвидировали зятя Ирины Фарион, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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