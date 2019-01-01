В «Зените» заявили, что инцидент с дебошем Лунева во «Внуково» исчерпан

Вратарь питерского «Зенита» Андрей Лунев был задержан в аэропорту «Внуково» за мелкое хулиганство. Однако, как сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба, в настоящее время конфликт полностью исчерпан.

«Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности», - заявили представители «Зенита».

На Лунева ранее был составлен протокол о мелком хулиганстве. Конфликт между футболистом и сотрудником аэропорта произошел около 11 часов утра 12 июня. После задержания было проведено медицинское освидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в крови футболиста — 0,77 промилле. Как отмечается, сопротивления стражам правопорядка при задержании Лунев не оказывал.

