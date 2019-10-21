В Зеленограде на стройке обнаружено массовое захоронение времен ВОВ
21 октября 201921:59
Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружено на строительной площадке в Зеленограде (эксклав Москвы). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на СК РФ.
По данным агентства, найдены останки не менее 7 человек, их отправят на судебно-медицинскую экспертизу. Отмечается, что будут приложены все усилия для установления родственных связей погибших.
На месте обнаруженного захоронения работают следователи и криминалисты.
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