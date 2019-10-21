В Зеленограде на стройке обнаружено массовое захоронение времен ВОВ

Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружено на строительной площадке в Зеленограде (эксклав Москвы). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на СК РФ.

По данным агентства, найдены останки не менее 7 человек, их отправят на судебно-медицинскую экспертизу. Отмечается, что будут приложены все усилия для установления родственных связей погибших.

На месте обнаруженного захоронения работают следователи и криминалисты.



