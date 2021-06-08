В зале «Зарядье» 25 июня выступит пианист Алексей Володин

25 июня знаменитый пианист и Госкапелла России Алексей Володин под управлением Валерия Полянского исполнят Концерт №3 для фортепиано Рахманинова.

Концерт прозвучит в Первом отделении, а во Втором прозвучит редко исполняемая Симфония №3 Шостаковича в рамках цикла концертов зала «Зарядье», посвящённого 115-летию со дня рождения Шостаковича. Мероприятие начнется в 20.00, а в 19.00 в Малом зале «Зарядья» пройдет лекция о симфонии, которую прочтет Иосиф Райскин.

Симфония №3 («Первомайская») была написана вслед за Второй симфонией («Октябрю»). Обе симфонии входят в цикл симфоний композитора, посвящённых Красному календарю. «Октябрю» отображает революционную борьбу, а «Первомайская» – мирное строительство. Премьера Третьей симфонии состоялась 21 января 1930 в Ленинграде, в одном из Домов культуры для рабочих.

Алексей Володин – гордость отечественной фортепианной школы, эксклюзивный артист компании Steinway&sons. Британская газета The Guardian назвала его выступления «сенсационными». Выдающийся пианист признан одним из лучших интерпретаторов фортепианной музыки Сергея Васильевича Рахманинова и не раз выступал в Зале Зарядье с программой из его сочинений.

