В зале «Зарядье» 25 июня выступит пианист Алексей Володин
25 июня знаменитый пианист и Госкапелла России Алексей Володин под управлением Валерия Полянского исполнят Концерт №3 для фортепиано Рахманинова.
Концерт прозвучит в Первом отделении, а во Втором прозвучит редко исполняемая Симфония №3 Шостаковича в рамках цикла концертов зала «Зарядье», посвящённого 115-летию со дня рождения Шостаковича. Мероприятие начнется в 20.00, а в 19.00 в Малом зале «Зарядья» пройдет лекция о симфонии, которую прочтет Иосиф Райскин.
Симфония №3 («Первомайская») была написана вслед за Второй симфонией («Октябрю»). Обе симфонии входят в цикл симфоний композитора, посвящённых Красному календарю. «Октябрю» отображает революционную борьбу, а «Первомайская» – мирное строительство. Премьера Третьей симфонии состоялась 21 января 1930 в Ленинграде, в одном из Домов культуры для рабочих.
Алексей Володин – гордость отечественной фортепианной школы, эксклюзивный артист компании Steinway&sons. Британская газета The Guardian назвала его выступления «сенсационными». Выдающийся пианист признан одним из лучших интерпретаторов фортепианной музыки Сергея Васильевича Рахманинова и не раз выступал в Зале Зарядье с программой из его сочинений.
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