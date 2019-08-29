В зале «Зарядье» открывается второй концертный сезон

29 августа в зале «Зарядье» прошла пресс-конференция, посвященная открытию второго концертного сезона. В ней приняли участие Министр правительства города Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы А.В. Кибовский, Генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье» О.Э. Жукова и Генеральный директор органостроительной компании Mühleisen Патрик Арманд.

Александр Владимирович Кибовский поприветствовал собравшихся журналистов и отметил результаты, достигнутые в процессе работы зала в первом сезоне, награды и премии, а также достижения в части привлечения молодежной аудитории на концерты классической музыки.

Кибовский напомнил, что в прошлом году парк и зал получили главный (специальный) приз в Каннах на выставке MIPIM; номинацию «Самый важный культурный проект» 2018 года на портале «Активный гражданин»; залу вручили профессиональную премию в сфере классической музыки «Браво» за лучший концертный зал и премию в номинации «Площадка года» на V Ежегодной церемонии Radio Jazz.

Летом нынешнего Московский концертный зал «Зарядье» назван «Проектом года» на конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства»Руководитель Департамента отметил интерес к залу зарубежных зрителей и уточнил, что 20% трафика сайта идет из США, 62% из Европы.

«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы в наш зал приходила молодежь. Можно сказать, что одна из глобальных задач, поставленных перед нами – заинтересовать и удержать молодое поколение. И судя по результатам первого сезона, нам это удается. Более 40 процентов зрителей в зале – до 30 лет», – отметила Ольга Жукова.

Она также рассказала, что во втором сезоне зрителей ждут новые услуги, главной из которых она считает мобильное приложение. По словам Жуковой, эта услуга упростит проход через систему билетного контроля и даст возможность постоянным зрителям участвовать в программе лояльности зала.

7 и 8 сентября состоится торжественное открытие второго концертного сезона. В программе трех концертов – все симфонии П.И. Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Гергиева.

Во втором сезоне зал продолжит серию концертов с музыкой эпохи барокко. В сентябре впервые в Россию приезжает Джон Элиот Гардинер, в октябре дирижер Рейнгард Гёбель с оркестром Pratum Integrum представит своё прочтение музыки Баха. В ноябре выступит Бельгийский вокальный ансамбль старинной музыки Vox Luminis во главе с Лионелем Мюнье. В декабре английский ансамбль I Fagiolini с дирижером Робертом Холлингвортом привезет программу «Другая вечерня», в январе будут «Бореады» Рамо, в феврале Жорди Саваль и его Le Concert des Nations представят интереснейшую программу «Бури, грозы и морские празднества».

С февраля по май 2020 года пройдет фестиваль «Бетховен и Чайковский», который позволит сопоставить ключевые сочинения этих композиторов, обратить внимание на темы, волновавшие их обоих и увидеть незримую связь между двумя гениями.

Хэдлайнерами среди вокалистов предстанут Адела Захария, Юлия Лежнева, Диляра Идрисова, Асмик Григорян, Василиса Бержанская, Роландо Виллазон, Томас Хэмпсон, Джозеф Каллейя, Иэн Бостридж, Франко Фаджоли.

Во втором сезоне запланировано большое количество мероприятий для детей – это лекции о музыке и музыкальных стилях, лекции-концерты с возможностью для зрителей поиграть на разных инструментах.

