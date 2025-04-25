В Wildberries предупредили о мошеннической схеме с вредоносными вложениями

Специалисты по безопасности Wildberries и Russ выявили многоуровневую мошенническую схему, когда злоумышленники пытались получить доступ к аккаунту на маркетплейсе и совершать там покупки с помощью вредоносной программы. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отметили в организации, мошенники пытались установить на смартфон клиента программу, позволяющую получить удаленный доступ к устройству. Пользователям отправляли в мессенджерах файлы с вредоносным софтом, замаскированным под архив с фото.

«После его установки программа давала мошенникам полный контроль над телефоном. Используя скомпрометированное устройство ничего не подозревающего клиента, мошенники попадали в его аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе», - говорится в сообщении.

Почти все совершенные злоумышленниками покупки были деактивированы. Кроме того, специалисты пресекли попытки украсть 15 млн рублей.

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников страховых компаний, предлагая продлить срок действия полисов или заменить бумажный документ на электронный, пишет RT.

