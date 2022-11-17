Россияне начали скупать товары «от порчи и сглаза»

В топ таких товаров на маркетплейсе входят: свечи для отражения любых магических атак, ритуалы в коробке для снятия порчи и сглаза, книга "Порча" издательства АСТ, красная нить – браслет, наборы булавочек от сглаза, обереги, амулеты, талисманы.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что в порчу и сглаз верит чуть больше трети россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».