Россияне начали скупать товары «от порчи и сглаза»
Россияне начали скупать товары «от порчи и сглаза». По данным аналитиков Moneyplace, рост продаж этой продукции составил 90% - 125%. В октябре совокупные доходы продавцов, продающих такие штуки, составили 2,5 млн рублей.
В топ таких товаров на маркетплейсе входят: свечи для отражения любых магических атак, ритуалы в коробке для снятия порчи и сглаза, книга "Порча" издательства АСТ, красная нить – браслет, наборы булавочек от сглаза, обереги, амулеты, талисманы.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что в порчу и сглаз верит чуть больше трети россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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