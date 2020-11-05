В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В мессенджере WhatsApp появится функция «исчезающих сообщений», которая позволит удалять чаты с телефона отправителя и получателя через семь дней. Об этом сообщает BBC.
Как уточняется, опция появится у пользователей WhatsApp к концу ноября.
Представители мессенджера заявили, что эта настройка поможет сохранить конфиденциальность чатов. Отмечается, что получатели по-прежнему смогут делать снимки экрана или пересылать любые сообщения, фотографии или видео, которые они хотели бы сохранить.
Приложение принадлежит американской компании Facebook. Пользователями WhatsApp являются два миллиарда пользователя по всему миру.
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