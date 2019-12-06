В ВШЭ пообещали не применять мер к Егору Жукову из-за судимости

«Я полагаю, что не будет со стороны ВШЭ каких-то мер против Жукова. А что дальше – не могу сказать. Но вообще, я на его стороне», - заявил Ясин.

Сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условного заключения по обвинению в экстремистской деятельности.

