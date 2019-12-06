В ВШЭ пообещали не применять мер к Егору Жукову из-за судимости

6 декабря 201911:13
Ольга Дворянова

Научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин заявил НСН, что он на стороне осужденного за экстремизм Егора Жукова. 

Никаких мер в отношении 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова применять не будут. Об этом в эфире НСН заявил научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин (слушайте аудио).

Егору Жукову дали три года условно

«Я полагаю, что не будет со стороны ВШЭ каких-то мер против Жукова. А что дальше – не могу сказать. Но вообще, я на его стороне», - заявил Ясин.

Сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условного заключения по обвинению в экстремистской деятельности.

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ФОТО: скриншот / youtube.com
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