В ВШЭ пообещали не применять мер к Егору Жукову из-за судимости
Научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин заявил НСН, что он на стороне осужденного за экстремизм Егора Жукова.
Никаких мер в отношении 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова применять не будут. Об этом в эфире НСН заявил научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин (слушайте аудио).
«Я полагаю, что не будет со стороны ВШЭ каких-то мер против Жукова. А что дальше – не могу сказать. Но вообще, я на его стороне», - заявил Ясин.
Сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условного заключения по обвинению в экстремистской деятельности.
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