В ВОЗ заявили, что россияне пьют меньше алкоголя, чем французы или итальянцы

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что за 15 лет в России на 40% снизилось потребление алкоголя, сообщает ТАСС.

Выступая на ПМЭФ он уточнил, что россияне выпивают «меньше, чем во Франции или Италии», и добавил, что благодаря этому «на 8,5 лет выросла продолжительность жизни».

Ранее в Росалкогольрегулировании заявили, что с конца 2015 года на территории России изъято более 133 миллионов литров нелегального этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает RT. Также было ликвидировано 825 подпольных заводов и цехов.

