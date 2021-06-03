В ВОЗ заявили, что россияне пьют меньше алкоголя, чем французы или итальянцы
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что за 15 лет в России на 40% снизилось потребление алкоголя, сообщает ТАСС.
Выступая на ПМЭФ он уточнил, что россияне выпивают «меньше, чем во Франции или Италии», и добавил, что благодаря этому «на 8,5 лет выросла продолжительность жизни».
Ранее в Росалкогольрегулировании заявили, что с конца 2015 года на территории России изъято более 133 миллионов литров нелегального этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает RT. Также было ликвидировано 825 подпольных заводов и цехов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru