В ВОЗ призвали увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с коронавирусом

Глобальный проект по борьбе с коронавирусной инфекцией ACT-Accelerator нуждается в дополнительном финансировании в размере 22,1 млрд долларов. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что на проект уже выделено 11 млрд долларов, однако дефицит финансирования оказался выше.

«Мы призываем страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Также глава ВОЗ перечислил ряд острых проблем, в частности, появление новых разновидностей COVID-19, ограниченные поставки вакцин, отставание во внедрении новых средств диагностики, недостаток финансирования для поддержки распространения инструментов для борьбы с инфекцией.

Программа ACT Accelerator была запущена в апреле 2020 года. Инициаторами проекта выступили ВОЗ, Евросоюз, Франция, а также фонд Билла и Мелинды Гейтс.

