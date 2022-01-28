В Воронежской области частично приостановлены госпитализация и плановый прием

Власти Воронежской области объявили о частичной приостановке планового приема и госпитализации пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что прием продолжится для пациентов, перенесших коронавирус, беременных, пациентов с бесплодием. Также можно будет оформить документы для медпомощи в другом регионе. Госпитализация продолжится для пациентов с заболеваниями, которые могут угрожать жизни.

Решение принято в связи с резким ростом заражений коронавирусом в регионе. По данным Минздрава, с начала января ежесуточный прирост вырос в 11 раз.



