В Воронежской области частично приостановлены госпитализация и плановый прием
Власти Воронежской области объявили о частичной приостановке планового приема и госпитализации пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Отмечается, что прием продолжится для пациентов, перенесших коронавирус, беременных, пациентов с бесплодием. Также можно будет оформить документы для медпомощи в другом регионе. Госпитализация продолжится для пациентов с заболеваниями, которые могут угрожать жизни.
Решение принято в связи с резким ростом заражений коронавирусом в регионе. По данным Минздрава, с начала января ежесуточный прирост вырос в 11 раз.
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