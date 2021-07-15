В Великобритании предложили ввести налоги на сахар и соль

Группа британских независимых экспертов во главе с соучредителем сети ресторанов Leon, ведущим неисполнительным членом совета Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельским делам Генри Димблби подготовила Национальную продовольственную стратегию, в которой властям Британии рекомендуется ввести налоги на сахар и соль для повышения здоровья общества.

По мнению экспертов, правительство должно ввести налог за килограмм сахара в размере 3 фунтов стерлингов (около 308 рублей), соли — в размере 6 фунтов стерлингов (616 рублей), продаваемых «для использования в обработанных пищевых продуктах или в ресторанах и предприятиях общественного питания».

«Это создало бы стимул для производителей снизить содержание сахара и соли в своих продуктах, изменив свои рецепты или уменьшив размеры порций», — цитирует документ РИА Новости.

Авторы стратегии считают, что благодаря введению налогов среднее потребление сахара британцами снизится на 4-10 г на человека в день, соли — на 0,2–0,6 г на человека в день. В свою очередь, это уменьшило бы на 15-38 ккал среднее количество потребляемых калорий в сутки и поспособствовало снижению веса.

Согласно документу, налоги на сахар и соль могут принести в казну 2,9-3,4 млрд фунтов стерлингов в год. Эксперты предлагают включить меры в законопроект о финансах на 2024 год, «чтобы правительство и бизнес могли должным образом его реализовать».

Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что направленные на сокращение сахара и соли предложения о налогах его не привлекают. Глава правительства заявил журналистам, что подобные меры могут «ударить по трудящимся».

