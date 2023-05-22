На востоке и юго-востоке Москвы построят более 14 миллионов квадратных метров жилья
Более 14 миллионов квадратных метров жилья появятся в Восточном и Юго-Восточном округах Москвы, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Здания будут построены по современным архитектурным и планировочным канонам, отметила Княжевская. Она добавила, что в Восточном округе планируется построить 8,7 миллионов квадратных метров, в ЮВАО – 6,1 миллиона. ЮЗАО пополнится жилыми квадратами на 4,7 миллиона, Северный и Западный округа – по 4,4 миллиона. В СВАО будет заложено строительство 3,9 миллиона квадратных метров, Северо-Запад – 3,2 миллиона, Южный округ – 3 миллиона «квадратов».
«В рамках программы реновации планируется строительство более 190 социальных объектов разной направленности. Вместе с уже работающими они смогут обеспечить районы необходимой для комфортной жизни инфраструктурой», - добавила Княжевская.
Также в Москве планируется построить 81 детский сад, 62 школы и 11 учебно-воспитательных комплексов, подытожила она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru