В Южно-Сахалинске уволили учителя музыки за оскорбление ученицы

Учитель музыки средней общеобразовательной школы Южно-Сахалинска, грубо нарушившая педагогическую этику, уволена. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее в местных СМИ была опубликована аудиозапись, на которой слышно, как педагог оскорбляет шестиклассницу за то, что она не выучила песни.

«Ты дура! Поэтому я вам просто задаю песни, как дебилам. Песни мне сдать — ты даже это, дебильная, не делаешь, то, что я прошу», — цитирует тираду учительницы «ФедералПресс».

После общественного резонанса этой истории руководство школы инициировало проверку, к которой оперативно подключилась прокуратура, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, ранее учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться по собственному желанию после скандала с фотографиями в закрытом купальнике, выложенными в сеть. Педагог стала героиней передачи «Человек и закон» на Первом канале, где рассказала, как её вынудили написать заявление, а директор, по её словам, назвал «пятном на репутации школы». Отметим, злополучные снимки были сделаны после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На них Кувшинникова стоит на фоне зимнего пейзажа в закрытом купальнике с грамотой и медалями.

Ситуация с барнаульской учительницей стала очередной в целом ряду похожих случаев, когда педагоги лишались работы за то, что в нерабочее время живут полной жизнью, напомнил в эфире НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

