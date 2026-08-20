В «Юнармии» указали на важность защиты молодежи в информационной среде
Российскую молодежь необходимо защищать от вредного информационного воздействия. Об этом заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.
Он пояснил, что основную часть информации подрастающее поколение получает из мессенджеров, социальных сетей, каналов и СМИ, и они не всегда могут быть безопасны и предоставлять достоверные данные.
«Может получиться так, что мы будем вынуждены оправдываться или стараться опровергать, но первая эмоция была поймана именно тем, что было прочитано», — отметил Головин в интервью ТАСС.
Развитие искусственного интеллекта позволяет создавать поддельный, но убедительный контент, поэтому необходимо проводить работу по информационной безопасности с детьми и молодежью. В частности, проводить дополнительные занятия на эту тему и регулярно напоминать о необходимости проверять получаемую информацию, добавил Герой России.
Он рассказал, что сам неоднократно был вынужден опровергать недостоверную информацию, направляемую якобы от его лица или от имени «Юнармии».
Глава молодежной организации подчеркнул, что в работе с детьми и подростками ему помогает открытый, откровенный, и искренний диалог.
Кроме того, Головин напомнил, что сегодня в РФ принято более 160 законов, направленных на поддержку ветеранов спецоперации и членов их семей.
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