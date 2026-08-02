В «Юнармии» рассказали о росте популярности движения

Начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин сообщил о росте популярности движения.

Он рассказал о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством республики Дагестан, в рамках которого специалисты движения и власти региона будут совместно разрабатывать образовательные программы, создавать условия для освоения военно-прикладных навыков у местной молодежи и обмениваться успешными практиками.

Соглашение было подписано во время проведения военно-спортивной игры «Юнфлот» в Каспийске. В дагестанском городе собрались представители «Юнармии» из 15 регионов. Победу в состязания одержала команда из Татарстана, второе и третье место заняли Краснодарский край и Оренбургская область, соответственно.

Церемония закрытия игры состоялась 28 июля.

