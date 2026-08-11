В «Юнармии» призвали создавать рабочие места для молодежи
Для молодых специалистов необходимо создавать рабочие места по всей стране. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин.
Он отметил необходимость системной работы в данном направлении. По мнению Головина, молодые специалисты должны получить возможность реализации собственного потенциала, профессионального развития и достойного вознаграждения за свой труд.
Головин указал на то, что сегодня в России успешно реализуется система наставничества на предприятиях. Он также подчеркнул важность проекта «Профессионалитет».
Он также добавил, что свыше 1,3 млн молодых людей смогли найти работу за последний год благодаря комплексу мероприятий по профориентации.
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