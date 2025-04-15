В Уфе проверят родительский чат после обсуждения исключения школьника

Власти Уфы проводят проверку по факту обсуждения возможного исключения ученика в родительском чате одной из городских гимназий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию и руководство гимназии №84.

Поводом для споров стало поведение школьника, которого родители обвинили в агрессии и конфликтах с одноклассниками. По данным городских властей, инцидент между двумя учащимися произошел в пятницу, 11 апреля, во время перемены.