В Уфе проверят родительский чат после обсуждения исключения школьника

Власти Уфы проводят проверку по факту обсуждения возможного исключения ученика в родительском чате одной из городских гимназий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию и руководство гимназии №84.

Поводом для споров стало поведение школьника, которого родители обвинили в агрессии и конфликтах с одноклассниками. По данным городских властей, инцидент между двумя учащимися произошел в пятницу, 11 апреля, во время перемены.

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Родители начали активно обсуждать ситуацию в классовом чате, где, как утверждается, было инициировано голосование за исключение одного из учеников. Педагоги, не имеющие доступа к этому чату, не смогли оперативно вмешаться в обсуждение.

Администрация гимназии пригласила обе стороны конфликта на личную беседу. Представители школы заверили, что спор был урегулирован, а на 16 апреля назначено общее родительское собрание для обсуждения дальнейших мер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:УфаШкола

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