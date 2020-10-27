В Уфе открыли международное авиасообщение
Авиаперевозчики, начиная с 27 октября, могут возобновить международное сообщение из Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что соответствующее решение было принято правительством РФ.
В настоящее время полеты за рубеж разрешены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.
РФ начала возобновление международного сообщения, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса, с августа текущего года.
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