В Уфе открыли международное авиасообщение

Авиаперевозчики, начиная с 27 октября, могут возобновить международное сообщение из Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что соответствующее решение было принято правительством РФ.

В настоящее время полеты за рубеж разрешены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

РФ начала возобновление международного сообщения, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса, с августа текущего года.

