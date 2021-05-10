В Уфе опрокинулась лодка с детьми
10 мая 202105:03
На реке Белой в Уфе опрокинулась лодка, сообщает «РЕН ТВ».
В ней было семь человек. В результате один человек был госпитализирован. Как выяснилось, трое мужчин и женщина решили покататься на лодке и взяли с собой троих детей. В какой-то момент плавстредство опрокинулось и все семеро оказались в воде.
Очевидцы произошедшего вызвали спасателей. Людей достали из воды и передали медикам. Одному взрослому потребовалась госпитализация.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru