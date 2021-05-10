В Уфе опрокинулась лодка с детьми

В ней было семь человек. В результате один человек был госпитализирован. Как выяснилось, трое мужчин и женщина решили покататься на лодке и взяли с собой троих детей. В какой-то момент плавстредство опрокинулось и все семеро оказались в воде.

Очевидцы произошедшего вызвали спасателей. Людей достали из воды и передали медикам. Одному взрослому потребовалась госпитализация.

