В Уфе опрокинулась лодка с детьми

На реке Белой в Уфе опрокинулась лодка, сообщает «РЕН ТВ».

В открытом океане перевернулась лодка Федора Конюхова

В ней было семь человек. В результате один человек был госпитализирован. Как выяснилось, трое мужчин и женщина решили покататься на лодке и взяли с собой троих детей. В какой-то момент плавстредство опрокинулось и все семеро оказались в воде.

Очевидцы произошедшего вызвали спасателей. Людей достали из воды и передали медикам. Одному взрослому потребовалась госпитализация.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:Уфа
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