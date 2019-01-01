В Тверской области прошёл пленэр учеников художественных школ Серова

7 июня прошел выездной пленэр для участников тверских и московских художественных школ имени В. А. Серова. Юные художники отправились в усадьбу Домотканово в Тверской области. Организатором выезда выступил РОФ «Фонд Валентина Серова».

Там для них провели экскурсию в музее им. В. А. Серова. Вдохновившись рассказами о творчестве и жизни художника, ребята отправились искать подходящее место для пленэра. Задача оказалась непростой, ведь каждый уголок усадьбы по-своему уникален и живописен.