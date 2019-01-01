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В Тверской области прошёл пленэр учеников художественных школ Серова
7 июня11:21
7 июня прошел выездной пленэр для участников тверских и московских художественных школ имени В. А. Серова. Юные художники отправились в усадьбу Домотканово в Тверской области. Организатором выезда выступил РОФ «Фонд Валентина Серова».
Там для них провели экскурсию в музее им. В. А. Серова. Вдохновившись рассказами о творчестве и жизни художника, ребята отправились искать подходящее место для пленэра. Задача оказалась непростой, ведь каждый уголок усадьбы по-своему уникален и живописен.
ФОТО: РОФ «Фонд Валентина Серова»
Во время пленэра учителя давали ребятам советы по созданию этюдов. Три часа творчества пролетели незаметно для всех. Итогом стали работы в самых разных жанрах и техниках.
ФОТО: РОФ «Фонд Валентина Серова»
ФОТО: РОФ «Фонд Валентина Серова»
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В конце пленэра московские и тверские педагоги совместно отобрали четыре лучшие работы участников и вручили всем грамоты за участие, а также особо отметил 1-4 места.
ФОТО: РОФ «Фонд Валентина Серова»
ФОТО: РОФ «Фонд Валентина Серова»
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Фотографии работ всех участников будут размещены на сайте Фонда В. Серова www.fondserova.ru в разделе «Новости».