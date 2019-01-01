В Тверской области пройдёт более 100 поисковых экспедиций

В 2019 году в Тверской области пройдёт 133 поисковых экспедиции. Об этом заявил в ходе заседания правительства региона губернатор Игорь Руденя



«В следующем году вся наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Активное участие молодёжи в поисковой работе, добровольческом движении, помощи ветеранам – это залог правильного воспитания наших юношей и девушек», — подчеркнул глава Тверской области.

Отметим, сейчас в регионе поисковые работы ведут 54 отряда. В прошлом году в ходе 121 экспедиции тверские поисковики подняли останки 2498 красноармейцев.

Поисковые экспедиции в этом году пройдёт в 22 муниципалитетах региона. При этом на их поддержку будет направлено около семи миллионов рублей. Самой массовой станет Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», которая пройдёт 8-21 июня. Планируется, что она объединит 500 участников 73 поисковых отрядов из 34 регионов России, Литвы, Латвии и Казахстана.

Добавим, на создание модульных хранилищ для найденных останков воинов выделят более миллиона рублей. Новое хранилище будет создано в Оленинском районе.

