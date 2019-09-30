В Твери умер известный подмосковный тренер по гандболу

Тренер по гандболу спортивной школы олимпийского резерва в подмосковном Протвино Андрей Евдокимов скончался в возрасте 43 лет в Твери. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на директора СШОР.

Он отметил, что Евдокимов воспитал около трехсот спортсменов высокого уровня, многие из которых становились победителями и призерами областных, всероссийских и международных соревнований.

Известно, что весной этого года Евдокимов перенес операцию по удалению тромба. В Тверь он направился для участия в ветеранском матче по гандболу.

