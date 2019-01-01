В Твери Путину покажут проект речного порта «Завидово»

Национальный туристский форум «Реки России» стартовал в Тверской области 2 июля. Руководители туристских администраций и представители СМИ обсудили продвижение внутреннего и въездного туризма, а также вовлечение в эту работу средств массовой информации.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, для продвижения регионов на федеральном уровне будет создан Центр маркетинговых компетенций. Уже сейчас специалисты начали анализировать субъект на предмет готовности к продвижению.

Отмечается, что Тверской регион в прошлом году посетили 1,5 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее. До 2023-го планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Верхневолжье – до 2,6 млн человек.

Как рассказал губернатор Тверской области, большой вклад в развитие региона сделал проект «Государева дорога».

«Все регионы – это полноценные участники проекта. Благодаря этому мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать, создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину», — заявил Руденя.

Добавим, центральным событием форума «Реки России» станет пленарное заседание по теме «Туризм как инструмент социально-экономического роста территории», на котором запланировано выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Главе государства покажут проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово». Объекты будут созданы в рамках реализации в Тверской области уникального инвестиционного проекта — кластера речного туризма «Волжское море».

