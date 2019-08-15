В Твери пройдёт VI Всероссийский фестиваль телефильмов и радиопрограмм «Человек и вера»

Город воинской славы Тверь примет VI Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера». В этом году он пройдёт с 21 по 24 августа в рамках тверского медиафорума, на одной площадке с XXII фестивалем региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей».

На фестиваль «Человек и вера» заявлено до двухсот представителей средств массовой информации из 40 с лишним субъектов Федерации. Смотр организован по инициативе Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией, её филиалом ГТРК «Тверь» и Правительством Тверской области.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, подобные фестивали подчёркивают значимость СМИ как одного из важнейших институтов развития общества. По словам главы региона, журналисты формируют современные тенденции, акцентируют внимание на социально-значимых темах, принимают живое участие в продвижении общественных инициатив.

Свободного времени у гостей и участников двух фестивалей практически не будет, им предстоит включиться в насыщенную программу с мастер-классами от ведущих деятелей журналистики России. В рамках дискуссионной площадки можно будет обменяться опытом воплощения в жизнь медиапроектов. Для гостей Верхневолжья также подготовлена специальная экскурсионная программа. Желающие проедут по знаменитому туристическому маршруту «Государева дорога».

Что касается творческого конкурса фестивалей, то помимо профессиональных номинаций, в которых жюри определит победителей, предусмотрены и специальные. Будут вручены приз Губернатора Тверской области «С верой в Россию» и гран-при.

