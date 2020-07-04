В Твери на многоэтажном доме закрасили портрет Солженицына по решению суда

Граффити с портретом писателя Александра Солженицына закрасили на стене пятиэтажного дома в Твери. Такое решение принял суд после иска жильцов, сообщает ТАСС.

О соответствующем заявлении агентству сообщили в пресс-службе администрации Твери.

«Граффити с изображением Солженицына закрашено по решению суда», - сообщили в администрации города.

Уточняется, что жильцы, которые были против рисунка, инициировали судебное заседание.

Известно, что граффити было сделано на стене пятиэтажки в 2018 году.

Александр Солженицын, Нобелевской премии по литературе (1970), родился 11 декабря 1918 года в России, в Кисловодске. За антисталинские высказывания был приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. В числе наиболее известных произведений Солженицына романы «В круге первом» (1958), «Архипелаг ГУЛАГ» (1968), «Раковый корпус» (1966), «Красное колесо» (1969-2000), рассказ «Один день Ивана Денисовича» (1959) и другие.

По обвинению в госизмене в 1974 году Солженицын был лишен советского гражданства. Писатель эмигрировал. В 1990 году Солженицыну вернули гражданство, в 1994 году он приехал в Россию. Писатель скончался 3 августа 2008 года.

