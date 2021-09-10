В Турции отказались признавать «Спутник Лайт»

В Турции отказались признавать вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».

Как сообщает Общественная служба новостей, людей, вакцинированных этим препаратом, перестали пускать в страну.

Согласно новым правилам въезда, человек должен пройти вакцинацию двухкомпонентный вакциной (за исключением Johnson & Johnson). Также в случае если прошло менее 14 дней после получения второго компонента, к гражданам будет предъявлено требование карантина на 10 дней.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусСпутник V
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