В Тюмени выбрали лучших водителей автобусов

В пятницу в Тюмени завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» 2019. Состязание проходило с 29 по 31 мая, 56 водителей автобусов из 21 региона страны боролись за призовой фонд в 1 миллион рублей.

В течение трех конкурсных дней им было необходимо продемонстрировать знания правил дорожного движения и выполнить заранее утвержденные элементы во время прохождения специальной трассы.

Состязания проходили с внедрением элементов стандартов WorldSkills, однако без ограничения по возрасту для участников. Александр Мосягин из Рязанской области стал самым молодым участником Конкурса, ему всего 24 года.

Конкурсная трасса была составлена таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе. В последний день соревнований проверялись теоретические знания по ПДД.

По итогам соревнований лучшим водителем в категории «автобусы большой вместимости» стал Антон Карнаухов из Оренбурга. В категории «автобусы средней вместимости» лучший водителем России стал Федор Третьяков из Тюмени, он рассказал НСН о своих впечатлениях от конкурса и поделился планами на будущее.

«Директор организации, где я работаю, предложил поучаствовать в соревнованиях. На них проявил себя хорошо в малом конкурсе, и на Россию поехал. Очень сложно было настроиться психологически - успокоиться, подойти спокойно. Нервы мешают правильному решению задачи. Конечно, было сложно, конкуренция достойная. Куда потрачу деньги, еще не знаю. До этого еще далеко, придумаем. Пока что планы простые - останусь в этой профессии и буду совершенствоваться», - отметил он.

Целью конкурса является повышение уровня профессиональной подготовки водителей, создание благоприятного психологического климата, информационной и методической поддержки для вовлечения субъектов Российской Федерации в мероприятия, предусмотренные Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах».

Конкурс «Лучший водитель автобуса» был организован Министерством транспорта Российской федерации и Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта.

