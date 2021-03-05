В Тулу со своей подпоркой
Циничный ответ администрации города Тулы был получен на запрос «Кривой линии НСН» по поводу аварийного дома.
Жители Тулы уже четыре года пытаются доказать городской администрации, что дом, в котором они проживают, находится в аварийном состоянии. На свои деньги они провели две экспертизы, которые признали дом аварийным. Однако эти доводы городские власти посчитали неубедительными, а ремонт текущей крыши – «нецелесообразным». Жильцы вынуждены мириться с текущими потолками и провалившимися полами. Зато им проходят счета за услуги ЖКХ, соразмерные плате за проживание в новостройке.
Ответ на запрос «Кривой линии НСН» пришел за подписью главы администрации Тулы Дмитрия Миляева. Оказывается, что упомянутый дом еще в июне 2019 года был признан городскими властями аварийным и подлежащим сносу. А переселить жителей из него планируется до 31 декабря 2024 года. «В настоящее время жители дома освобождены от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт» - говорится в письме – «...Также, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью жильцов этого дома, установлена подпорная конструкция для поддержания межэтажного перекрытия».
НСН ждет разъяснений ситуации с «подпоркой» от Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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