В Тулу со своей подпоркой

Жители Тулы уже четыре года пытаются доказать городской администрации, что дом, в котором они проживают, находится в аварийном состоянии. На свои деньги они провели две экспертизы, которые признали дом аварийным. Однако эти доводы городские власти посчитали неубедительными, а ремонт текущей крыши – «нецелесообразным». Жильцы вынуждены мириться с текущими потолками и провалившимися полами. Зато им проходят счета за услуги ЖКХ, соразмерные плате за проживание в новостройке.

Ответ на запрос «Кривой линии НСН» пришел за подписью главы администрации Тулы Дмитрия Миляева. Оказывается, что упомянутый дом еще в июне 2019 года был признан городскими властями аварийным и подлежащим сносу. А переселить жителей из него планируется до 31 декабря 2024 года. «В настоящее время жители дома освобождены от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт» - говорится в письме – «...Также, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью жильцов этого дома, установлена подпорная конструкция для поддержания межэтажного перекрытия».

НСН ждет разъяснений ситуации с «подпоркой» от Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.