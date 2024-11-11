В Тульской области продлили запрет на работу мигрантов до 2025 года
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил о продлении запрета на трудоустройство иностранных граждан по патентам в ряде сфер до конца 2025 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению главы региона, ограничения на работу для иностранных граждан сохранятся в таких отраслях, как общественный транспорт и такси, общественное питание, а также розничная торговля табачными изделиями и алкогольной продукцией. Миляев добавил, что подписал соответствующий указ о продлении запрета.
Помимо этого, губернатор отметил, что перечень сфер, в которых действует ограничение, будет расширен. К уже существующим отраслям добавятся производство детского питания, частные агентства занятости и охранные службы.
Миляев подчеркнул, что запрет направлен на обеспечение высокого уровня качества услуг и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан России, передает «Радиоточка НСН».
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