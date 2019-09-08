В ЦИК заподозрили Google в попытках повлиять на граждан
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в воскресенье сделал заявление, в котором заподозрил поисковую систему Google в попытках оказания влияния на избирателя. По его мнению, это происходит из-за материалов, которые «выводит» поисковик.
«Про Google - я думаю, что на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точечно влияют на человека, делающего выбор», - сказал он.
Вдобавок к этому Булаев выразил уверенность, что его выводы позволяют расценивать предполагаемую политику Google в качестве вмешательства во внутренние дела, пишет ТАСС.
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