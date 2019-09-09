В центре Москвы в гараже обнаружили львенка
9 сентября20:59
В центре Москвы полиция обнаружила львенка, которого удерживали в гараже. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что полицейские совместно с инспекторами департамента природопользования города изъяли маленького зверя и передали в Центр передержки животных, где его осмотрят ветеринары. О дальнейшей судьбе львенка не сообщается.
Зверь был обнаружен в гараже недалеко от Проспекта Мира. Изначально о нем сообщили в охранные органы жители района. В настоящее время устанавливаются обстоятельства появления львенка в жилом квартале города.
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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваДикие Животные
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